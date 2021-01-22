В Роспотребнадзоре допустили небольшие подъёмы заболеваемости COVID-19

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В России ещё могут наблюдаться небольшие подъёмы заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре допустили небольшие подъёмы заболеваемости COVID-19
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Мы наблюдаем тенденцию к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января, это позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но я думаю, что всё равно мы ещё будем видеть небольшие подъёмы, сменяющиеся спадами, потому что ещё говорить о том, что мы победили (коронавирус. — RT), ещё очень рано», — сказала она в эфире канала «Россия 24».

В связи с этим эпидемиолог призвала соблюдать такие меры предосторожности, как социальная дистанция, ношение масок и гигиена рук.

«Для того чтобы мы быстрее вернулись к нормальной жизни, расслабляться сейчас не стоит на фоне снижения заболеваемости, потому что циркуляция коронавируса среди населения ещё продолжается, возможно не столь активно», — подчеркнула она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России.

Главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы, главврач инфекционной больницы №1 Светлана Сметанина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о методах профилактики COVID-19.

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