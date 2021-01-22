Трасса «Таврида» включена в перечень дорог федерального значения

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Российское правительство включило трассу «Таврида» в перечень автодорог федерального значения.
Трасса «Таврида» включена в перечень дорог федерального значения
  • РИА Новости

«Трасса Керчь — Симферополь — Севастополь («Таврида») будет включена в перечень автомобильных дорог федерального значения», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что трассе будет присвоено наименование А291.

Также сообщается, что включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние.

29 декабря 2020 года стало известно, что на трассе «Таврида» в Белогорском, Кировском и Симферопольском районах Крыма начали строить две многофункциональные зоны и две АЗС.

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