Трасса «Таврида» включена в перечень дорог федерального значения
- РИА Новости
«Трасса Керчь — Симферополь — Севастополь («Таврида») будет включена в перечень автомобильных дорог федерального значения», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что трассе будет присвоено наименование А291.
Также сообщается, что включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние.
29 декабря 2020 года стало известно, что на трассе «Таврида» в Белогорском, Кировском и Симферопольском районах Крыма начали строить две многофункциональные зоны и две АЗС.