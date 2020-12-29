На трассе «Таврида» в трёх районах Крыма начали строить АЗС и многофункциональные зоны

На трассе «Таврида» в Белогорском, Кировском и Симферопольском районах Крыма начали строить две многофункциональные зоны и две АЗС.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития республики.

Два объекта разместят в Белогорском районе. Там уже залили фундамент, проложили коммуникации, смонтировали газовые терминалы.

«В первые дни января планируется приступить к монтажу здания автомойки, шиномонтажа и других объектов, оборудование для них уже закуплено. Работы ведутся в две смены, строители вернутся на объект уже 2 января», — заявила вице-премьер, министр финансов региона Ирина Кивико.

По её словам, на АЗС в Кировском районе уже проведены все земельные работы.

На четвёртом объекте в Симферопольском районе приступают к земляным работам.

В ноябре министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко сообщил о начале строительства многофункциональной зоны возле трассы «Таврида» в Белогорском районе.

Как сообщало ранее издание «Новый Севастополь», в Севастополе в 2021 году планируют отремонтировать около 90 км автодорог.