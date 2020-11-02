В Крыму началось строительство многофункциональной зоны

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко сообщил о начале строительства многофункциональной зоны возле трассы «Таврида» в Белогорском районе Крыма.

По сообщениям РИА Новости Крым, зона будет включать заправочный комплекс, стоянку для отдыха, летнюю площадку, шиномонтажный комплекс и автомойку.

«Работы на объекте проходят в две смены, ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса планируется в начале 2021 года. В настоящий момент на площадке проложены коммуникации, идёт заливка бетона», — цитирует Шеряко пресс-служба правительства Крыма.

Уточняется, что планируемый объём инвестиций составит 298 млн рублей.

Всего на «Тавриде» построят десять объектов придорожного сервиса: четыре многофункциональные зоны и шесть АЗС.

Как сообщало ранее издание «Новый Севастополь», в Севастополе в 2021 году планируют отремонтировать около 90 км автодорог.