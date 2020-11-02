В Крыму началось строительство многофункциональной зоны

Короткая ссылка
Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко сообщил о начале строительства многофункциональной зоны возле трассы «Таврида» в Белогорском районе Крыма.
В Крыму началось строительство многофункциональной зоны
  • РИА Новости

По сообщениям РИА Новости Крым, зона будет включать заправочный комплекс, стоянку для отдыха, летнюю площадку, шиномонтажный комплекс и автомойку.

«Работы на объекте проходят в две смены, ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса планируется в начале 2021 года. В настоящий момент на площадке проложены коммуникации, идёт заливка бетона», — цитирует Шеряко пресс-служба правительства Крыма.

Уточняется, что планируемый объём инвестиций составит 298 млн рублей.

Всего на «Тавриде» построят десять объектов придорожного сервиса: четыре многофункциональные зоны и шесть АЗС.

Как сообщало ранее издание «Новый Севастополь», в Севастополе в 2021 году планируют отремонтировать около 90 км автодорог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить