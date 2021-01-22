В Петербурге за сутки выявлено 3104 случая коронавируса

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За прошедшие сутки в Петербурге коронавирус подтвердили у 3104 человек.
В Петербурге за сутки выявлено 3104 случая коронавируса
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Как пишут «Невские новости», за минувшие сутки скончались 59 петербуржцев с коронавирусом, выздоровели 4696 человек.

«Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург — 3104. 2. Москва — 3037. 3. Московская область — 1142», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с койками для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе. Он заявил, что «больных принимают 17 городских и восемь федеральных стационаров».

По его словам, «в общей сложности это 12,5 тыс. инфекционных коек, сейчас свободно почти 27% коек».

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