Собянин назвал число привитых от COVID-19 выездными бригадами в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 выездными бригадами в столице.

«За три дня с начала работы выездные бригады вакцинации привили более 2 тыс. москвичей», — написал Собянин в своём Twitter.

За три дня с начала работы выездные бригады вакцинации привили более 2 тысяч москвичей. Очень удобно для всех, кто не может сделать прививку в поликлиниках. График работы выездных бригад смотрите на сайте: https://t.co/eUYKAknoMi — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 21, 2021

Мэр отметил, что это «удобно для всех, кто не может сделать прививку в поликлиниках».

Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва рассказала, можно ли посещать бани и сауны после вакцинации от коронавируса.