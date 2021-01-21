Собянин назвал число привитых от COVID-19 выездными бригадами в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 выездными бригадами в столице.
Собянин назвал число привитых от COVID-19 выездными бригадами в Москве
  • РИА Новости

«За три дня с начала работы выездные бригады вакцинации привили более 2 тыс. москвичей», — написал Собянин в своём Twitter.

Мэр отметил, что это «удобно для всех, кто не может сделать прививку в поликлиниках».

Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва рассказала, можно ли посещать бани и сауны после вакцинации от коронавируса.

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