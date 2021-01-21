Собянин назвал число привитых от COVID-19 выездными бригадами в Москве
- РИА Новости
«За три дня с начала работы выездные бригады вакцинации привили более 2 тыс. москвичей», — написал Собянин в своём Twitter.
За три дня с начала работы выездные бригады вакцинации привили более 2 тысяч москвичей. Очень удобно для всех, кто не может сделать прививку в поликлиниках. График работы выездных бригад смотрите на сайте: https://t.co/eUYKAknoMi— Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 21, 2021
Мэр отметил, что это «удобно для всех, кто не может сделать прививку в поликлиниках».
Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва рассказала, можно ли посещать бани и сауны после вакцинации от коронавируса.