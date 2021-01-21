В Дагестане прошли учения подразделений РЭБ и ПВО Каспийской флотилии
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Специалисты РЭБ перехватили управление БПЛА условного противника, произвели посадку аппаратов на территории расположения своих сил для получения разведывательных данных.
Перехват выполнен с помощью новейших автоматизированных систем РЭБ.
К занятиям привлекли более 150 военнослужащих и около 20 единиц специальной и военной техники.
Ранее Nation News сообщал, что корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения.