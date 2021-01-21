В ДТП в Калужской области погибли две пациентки скорой

В Калужской области в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком два человека погибли, ещё два получили травмы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло в 15:35 мск на 245-м км автодороги М3 «Украина» на территории Сухиничского района.

В ведомстве рассказали, что, согласно предварительным данным, «автомобиль скорой медицинской помощи, двигавшийся из города Людиново в Калугу, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовиком DAF».

По данным полиции, в результате ДТП погибли две пациентки — 1995 и 2003 годов рождения.

«Травмы получили водитель и фельдшер скорой. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи», — сообщили в УМВД.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком.