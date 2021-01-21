В Ростовской области рассказали о работе по выявлению нарушений на дорогах с помощью камер
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Оплатили штрафы около 83,8% нарушителей. Это примерно 2,3 млн постановлений. Средняя сумма — 622 рубля. Полученные средства поступают в дорожный фонд.
«Работа комплексов способствует реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Камеры дисциплинируют», — отметили региональные власти.
Ранее телеканал «360» сообщал, что число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года.