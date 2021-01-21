В Ростовской области рассказали о работе по выявлению нарушений на дорогах с помощью камер

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В Ростовской области в 2020 году дорожные камеры зафиксировали более 2,7 млн нарушений со стороны водителей.
В Ростовской области рассказали о работе по выявлению нарушений на дорогах с помощью камер
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Оплатили штрафы около 83,8% нарушителей. Это примерно 2,3 млн постановлений. Средняя сумма — 622 рубля. Полученные средства поступают в дорожный фонд.

«Работа комплексов способствует реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Камеры дисциплинируют», — отметили региональные власти.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года.

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