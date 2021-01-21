Продажи подержанных автомобилей премиальных брендов в Калининградской области выросли на 14% за год

Продажи подержанных автомобилей премиальных брендов в Калининградской области выросли на 14,4% по итогам 2020 года.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на сервис «Авито Авто».

Машины премиум-сегмента с пробегом в регионе стоили в среднем 3,15 млн рублей, что на 9,4% больше, чем годом ранее.

На долю Калининградской области в прошлом году пришлось 0,98% российских продаж премиальных автомобилей с пробегом до трёх лет.

Как сообщала ранее газета «Известия», в 2020 году в России реализовали около 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с 2019-м.