В Москве открылся инсультный стационар

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичной больнице им. Ерамишанцева открылся инсультный стационар.

Об этом сообщает ФАН.

Отделение разработано для оказания экстренной помощи пациентам с инсультом. Цифровой рентгеновский аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы находится в распоряжении сотрудников отделения, чтобы немедленно оказывать квалифицированную помощь жителям города, уточнила Ракова.

Новый центр стал 12-м по счёту учреждением подобного профиля в Москве.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в сочинском кожно-венерологическом диспансере открыли отделение для пациентов с COVID-19.