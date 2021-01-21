Артек возобновит приём детей со всей России с 29 января

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Крымский лагерь «Артек» возобновит приём детей со всей России с 29 января.
Артек возобновит приём детей со всей России с 29 января
  • © Пресс-служба МДЦ "Артек"

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу.

«Лагерь возобновляет остановленный весной приём детей из других регионов России», — заявили в Артеке.

В течение нескольких месяцев лагерь принимал только жителей Крыма и Севастополя. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининграда подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.

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