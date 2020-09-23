В Калининграде подвели итоги детской оздоровительной кампании

Короткая ссылка
Власти Калининграда подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.
В Калининграде подвели итоги детской оздоровительной кампании
  • РИА Новости

Об этом информирует «Янтарный край».

Замглавы администрации, председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова заявила, что в летний период из 56 173 обучающихся в возрасте от шести до 18 лет различными видами отдыха и занятости были охвачены 34 090 человек, что составляет 60% от общего количества школьников.

Всего организована работа в 84 лагерях, созданных на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования творческой, спортивной направленности, сферы культуры, учреждений молодёжной сферы с охватом 7625 человек (в том числе 1182 ребёнка, которые находятся в трудной жизненной ситуации).

Продолжена работа по содействию временной занятости молодёжи в свободное от учёбы время, а также по организации общественно полезной деятельности подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории города.

Кроме того, для обеспечения летней занятости детей с июня по август текущего года учреждениями дополнительного образования были проведены онлайн-мероприятия с использованием образовательных технологий в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России.

«Мы начинаем подготовку к летней кампании 2021 года. Предстоит улучшить материально-техническое оснащение загородных центров, условия для безопасного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних», — сообщила Анна Апполонова.

Ранее профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева в беседе с порталом «Аргументы и факты» дала рекомендации по выбору кружков для детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить