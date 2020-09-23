В Калининграде подвели итоги детской оздоровительной кампании

Власти Калининграда подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.

Об этом информирует «Янтарный край».

Замглавы администрации, председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова заявила, что в летний период из 56 173 обучающихся в возрасте от шести до 18 лет различными видами отдыха и занятости были охвачены 34 090 человек, что составляет 60% от общего количества школьников.

Всего организована работа в 84 лагерях, созданных на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования творческой, спортивной направленности, сферы культуры, учреждений молодёжной сферы с охватом 7625 человек (в том числе 1182 ребёнка, которые находятся в трудной жизненной ситуации).

Продолжена работа по содействию временной занятости молодёжи в свободное от учёбы время, а также по организации общественно полезной деятельности подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории города.

Кроме того, для обеспечения летней занятости детей с июня по август текущего года учреждениями дополнительного образования были проведены онлайн-мероприятия с использованием образовательных технологий в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России.

«Мы начинаем подготовку к летней кампании 2021 года. Предстоит улучшить материально-техническое оснащение загородных центров, условия для безопасного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних», — сообщила Анна Апполонова.

Ранее профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева в беседе с порталом «Аргументы и факты» дала рекомендации по выбору кружков для детей.