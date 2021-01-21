В Подмосковье коммунальщики переходят на усиленный режим работы
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- АГН «Москва»
«Дорожные и коммунальные службы перевели в усиленный режим работы», — цитирует телеканал «360» министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.
По его словам, в пятницу, 22 января, в Подмосковье возможен ледяной дождь.
Он отметил, что за ночь с 20 на 21 января ото льда очистили уже свыше 8 тыс. км дорог региона.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что на столичные снегосплавные пункты вывезено свыше 1 млн кубометров снега.