В Подмосковье коммунальщики переходят на усиленный режим работы

Более 18,5 тыс. человек и 3 тыс. машин участвуют в уборке дорог и дворов Московской области от снега, в регионе усилена работа коммунальных служб.

«Дорожные и коммунальные службы перевели в усиленный режим работы», — цитирует телеканал «360» министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

По его словам, в пятницу, 22 января, в Подмосковье возможен ледяной дождь.

Он отметил, что за ночь с 20 на 21 января ото льда очистили уже свыше 8 тыс. км дорог региона.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что на столичные снегосплавные пункты вывезено свыше 1 млн кубометров снега.