В Москве убрали с улиц свыше 1 млн кубометров снега

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что на столичные снегосплавные пункты вывезено свыше 1 млн кубометров снега.

Об этом пишет сайт «Москва 24».

«В период с 14 по 17 января в Москве выпало 22 см снега, что составляет более половины месячной нормы осадков», — сообщил Бирюков.

По его словам, коммунальщики продолжают устранять последствия снегопадов в Москве. Убирают город от снега 65 тыс. рабочих и более 11 тыс. единиц техники. Он добавил, что в первую очередь расчищают основные дороги столицы. Также продолжается очистка кровель.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье около 10 тыс. км дорог расчистили после снегопада.