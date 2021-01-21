В МВД заявили о возможных попытках «раскачать ситуацию» в России

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Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой прокомментировал ситуацию в России.
В МВД заявили о возможных попытках «раскачать ситуацию» в России
  • РИА Новости

«Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определённую напряжённость в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла», — цитирует РИА Новости Горового.

Об этом он сказал на расширенной коллегии столичного главка МВД России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать всё, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела России во время выборов в сентябре.

Он отметил, что, исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, есть понимание, что «вмешиваться, как и прежде, будут».

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