МВД напомнило об ответственности за призывы к акциям 23 января в России

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Сотрудники полиции готовятся к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января. Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что ведомство будет привлекать граждан к административной ответственности за призывы к участию в митингах.

«На сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу», — приводит РИА Новости его слова в рамках расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года.

По словам Горового, квазиполитики анонсировали несанкционированные мероприятия по всей стране в субботу, 23 января.

«До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путём рассылки писем… Пленум верховного суда №28… позволяет нам это сделать», — добавил он.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в незаконных акциях 23 января.

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