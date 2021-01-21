В МЧС предупредили и гололёде в Москве 21 и 22 января

Столичное управление МЧС России предупредило о гололёде в Москве 21 и 22 января.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием тёплого фронта циклона с запада в период с 13:00 21 января до 11:00 22 января в Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололёд, в утренние часы повышение температуры до 0 °С, на дорогах гололедица», — говорится в заявлении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС призывает пешеходов и автомобилистов проявить внимательность и аккуратность.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как изменение погоды влияет на здоровье.