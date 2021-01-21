В Рязанской области проводят проверку по факту госпитализации детей со следами побоев

Следователи инициировали передачу из полиции материалов о госпитализированных в Рязанскую областную детскую клиническую больницу детях со следами побоев.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Будет проведена проверка. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, опрашиваются родственники и свидетели.

Одному мальчику семь месяцев, второму — год и восемь месяцев. Их доставили в медучреждение 19 января. У старшего ушибы, ссадины, гематомы. По данным полиции, его избил дедушка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело по факту избиения 11-летнего ребёнка.