В Рязанской области проводят проверку по факту госпитализации детей со следами побоев

Короткая ссылка
Следователи инициировали передачу из полиции материалов о госпитализированных в Рязанскую областную детскую клиническую больницу детях со следами побоев.
В Рязанской области проводят проверку по факту госпитализации детей со следами побоев
  • © sledcom.ru

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Будет проведена проверка. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, опрашиваются родственники и свидетели.

Одному мальчику семь месяцев, второму — год и восемь месяцев. Их доставили в медучреждение 19 января. У старшего ушибы, ссадины, гематомы. По данным полиции, его избил дедушка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело по факту избиения 11-летнего ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить