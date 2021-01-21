В Рязанской области проводят проверку по факту госпитализации детей со следами побоев
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Будет проведена проверка. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, опрашиваются родственники и свидетели.
Одному мальчику семь месяцев, второму — год и восемь месяцев. Их доставили в медучреждение 19 января. У старшего ушибы, ссадины, гематомы. По данным полиции, его избил дедушка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело по факту избиения 11-летнего ребёнка.