Новогодние выплаты получили родители 13,7 млн детей в России

Новогодние выплаты в 5 тыс. рублей получили в России родители 13,7 млн детей до семи лет. Об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

«Последняя выплата — 5 тыс. рублей для детей до семи лет. 13,7 млн детей такие выплаты получили, более 68 млрд рублей направлено», — приводит РИА Новости его слова на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что более 16 млн детей в России получат новогодние выплаты.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.