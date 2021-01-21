Новогодние выплаты получили родители 13,7 млн детей в России

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Новогодние выплаты в 5 тыс. рублей получили в России родители 13,7 млн детей до семи лет. Об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Новогодние выплаты получили родители 13,7 млн детей в России
  • РИА Новости

«Последняя выплата — 5 тыс. рублей для детей до семи лет. 13,7 млн детей такие выплаты получили, более 68 млрд рублей направлено», — приводит РИА Новости его слова на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что более 16 млн детей в России получат новогодние выплаты.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

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