Более 16 млн детей в России получат новогодние выплаты

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Глава Минтруда России Антон Котяков назвал число детей в возрасте до семи лет, семьям которых полагаются новогодние выплаты по 5 тыс. рублей.
Более 16 млн детей в России получат новогодние выплаты
  • РИА Новости

«По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 млн детей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с RT назвала это решение хорошей поддержкой семьям с маленькими детьми.

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