Более 16 млн детей в России получат новогодние выплаты

Глава Минтруда России Антон Котяков назвал число детей в возрасте до семи лет, семьям которых полагаются новогодние выплаты по 5 тыс. рублей.

«По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 млн детей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с RT назвала это решение хорошей поддержкой семьям с маленькими детьми.