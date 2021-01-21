МВД рассказало о смертности в результате преступлений в 2020 году

В России в 2020 году в результате преступных действий скончались 22,7 тыс. человек, что на 5,2% меньше по сравнению с показателями прошлого года, следует из данных МВД.

«В результате преступных посягательств погибли 22,7 тыс. человек (-5,2%), здоровью 35,6 тыс. человек причинён тяжкий вред (-6,9%)», — говорится в представленном отчёте о состоянии преступности за январь — декабрь 2020 года.

При этом на сельскую местность приходится 39,8% погибших, на города и посёлки городского типа — 67,2% лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред.

Ранее сообщалось, что количество преступлений в России в 2020 году увеличилось на 1%, а по тяжким и особо тяжким деяниям — на 14%.