МВД рассказало о смертности в результате преступлений в 2020 году
«В результате преступных посягательств погибли 22,7 тыс. человек (-5,2%), здоровью 35,6 тыс. человек причинён тяжкий вред (-6,9%)», — говорится в представленном отчёте о состоянии преступности за январь — декабрь 2020 года.
При этом на сельскую местность приходится 39,8% погибших, на города и посёлки городского типа — 67,2% лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред.
Ранее сообщалось, что количество преступлений в России в 2020 году увеличилось на 1%, а по тяжким и особо тяжким деяниям — на 14%.