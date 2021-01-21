Студентам вузов в Москве продлили удалённый режим обучения до 6 февраля
- РИА Новости
Об этом говорится в указе мэра.
В документе также отмечается, что льготный и бесплатный проезд в городском транспорте для студентов остаётся заблокированным.
Собянин считает, что в мае столица сможет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавирусной инфекции.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с дистанционным обучением в вузах.