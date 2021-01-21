Студентам вузов в Москве продлили удалённый режим обучения до 6 февраля

Студенты московских вузов продолжат обучение в дистанционном формате до 6 февраля.

Об этом говорится в указе мэра.

В документе также отмечается, что льготный и бесплатный проезд в городском транспорте для студентов остаётся заблокированным.

Собянин считает, что в мае столица сможет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавирусной инфекции.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с дистанционным обучением в вузах.