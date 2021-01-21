На Сахалине и Курильских островах проходят учения военных

Командиры батальонов, дивизионов и их заместители совершенствуют профессиональные навыки в рамках проходящих учебно-методических сборов в армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.

На Успеновском полигоне офицерам показали, как выполнять нормативы по армейской тактической стрельбе, стрельбе из противотанкового гранатомёта и переползать под колючей проволокой.

Также военнослужащие сдавали нормативы по вождению гусеничной и колёсной техники в условиях сложной пересечённой местности.

Всего в сборах принимают участие более 150 офицеров соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Восточного военного округа провели учения на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-34.