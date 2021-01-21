Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация в Москве с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2—4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря», — написал он.

По его словам, в Москве свободно свыше 9 тыс. коек, в коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек.

Он также отметил, что значительно увеличились темпы вакцинации.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции уже идёт во всех российских регионах.