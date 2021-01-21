В Москве с 22 января возобновляется работа музеев и библиотек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 января в столице возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также разрешается проведение зрелищных мероприятий.

Об этом мэр написал в своём блоге.

При этом сохраняется условие, что количество посетителей не может превышать 50% от общей вместимости помещения.

Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградский зоопарк возобновили работу 11 января — после 12-дневного перерыва из-за ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что пункты вакцинации COVID-19 появятся в 42 частных клиниках Москвы.