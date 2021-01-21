В Москве с 22 января возобновляется работа музеев и библиотек
- АГН «Москва»
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Об этом мэр написал в своём блоге.
При этом сохраняется условие, что количество посетителей не может превышать 50% от общей вместимости помещения.
Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградский зоопарк возобновили работу 11 января — после 12-дневного перерыва из-за ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Ранее стало известно, что пункты вакцинации COVID-19 появятся в 42 частных клиниках Москвы.