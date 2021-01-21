Милонов рассказал, что он думает о соцсети TikTok

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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о социальной сети TikTok.
Милонов рассказал, что он думает о соцсети TikTok
  • © REUTERS/Mike Blake

«TikTok используется как инструмент для того, чтобы наши дети отказывались от высоких стандартов образования, следовали за вот этими… людьми с различными отклонениями и подписывались на их идиотские видео», — заявил Милонов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что TikTok вредит стране.

По его словам, тиктокеры наносят вред, поэтому «надо их оттуда выпилить, всех арестовать и послать на принудительные работы в колхозы».

Ранее сообщалось, что Институт прогрессивного образования предлагает внедрить для госслужащих в сфере образования (сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования) ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды».

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