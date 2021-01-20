В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За прошедшие сутки 144 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 144 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 26 319», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты 99 174 военнослужащих.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что в Ялте и Симферополе будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения COVID-19.