Международный аэропорт Владивостока рассказал об итогах работы в 2020 году. Обслужено почти 1,3 млн пассажиров, что в 2,4 раза меньше, чем в 2019-м.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

На внутренних линиях обслужено около 1,1 млн человек (-34,4%), на международных — 225 тыс. (сокращение в 6,4 раза).

«Несмотря на непростые обстоятельства, с которыми столкнулась авиационная отрасль в 2020 году, аэропорт Владивосток продолжил свою деятельность по развитию маршрутной сети», — отметили представители аэропорта.

В частности, за прошедший год были открыты новые направления — в Сочи и Симферополь.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь обслужил 4,63 млн пассажиров в 2020 году, что на 500 тыс. меньше по сравнению с 2019-м.