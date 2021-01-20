Аэропорт Владивостока рассказал об итогах работы в 2020 году

Короткая ссылка
Международный аэропорт Владивостока рассказал об итогах работы в 2020 году. Обслужено почти 1,3 млн пассажиров, что в 2,4 раза меньше, чем в 2019-м.
Аэропорт Владивостока рассказал об итогах работы в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

На внутренних линиях обслужено около 1,1 млн человек (-34,4%), на международных — 225 тыс. (сокращение в 6,4 раза).

«Несмотря на непростые обстоятельства, с которыми столкнулась авиационная отрасль в 2020 году, аэропорт Владивосток продолжил свою деятельность по развитию маршрутной сети», — отметили представители аэропорта.

В частности, за прошедший год были открыты новые направления — в Сочи и Симферополь.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь обслужил 4,63 млн пассажиров в 2020 году, что на 500 тыс. меньше по сравнению с 2019-м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить