Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей в России в 2020 году
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью пользовались машины марки Lada — 314 тыс. единиц.
Второе место занимает Kia (201 тыс.), третье — Hyundai (160 тыс.).
В модельном списке по итогам года лидирует Lada Granta. Продано 120 тыс. таких автомобилей. Далее следуют Lada Vesta (103 тыс.) и Kia Rio (88 тыс.).
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