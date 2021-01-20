Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей в России в 2020 году

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В 2020 году в России реализовали около 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с 2019-м.
Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей в России в 2020 году
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовались машины марки Lada — 314 тыс. единиц.

Второе место занимает Kia (201 тыс.), третье — Hyundai (160 тыс.).

В модельном списке по итогам года лидирует Lada Granta. Продано 120 тыс. таких автомобилей. Далее следуют Lada Vesta (103 тыс.) и Kia Rio (88 тыс.).

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.

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