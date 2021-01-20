Попова высказалась о собственной вакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что привилась от коронавирусной инфекции COVID-19 в сентябре и на данный момент уровень антител «сохраняется на высоком титре вот уже который месяц».

«Так что я точно знаю, что прививка это не страшно, это очень важно, это очень нужно, чтобы защитить себя и своих близких», — цитирует РИА Новости Попову.

Она сообщила, что если нет противопоказаний, то людям следует прививаться от коронавируса тем препаратом, который доступен.

При этом Попова отметила, что торопиться с вакцинацией тем, кто переболел, не нужно.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.

Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.