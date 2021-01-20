Попова высказалась о собственной вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
«Так что я точно знаю, что прививка это не страшно, это очень важно, это очень нужно, чтобы защитить себя и своих близких», — цитирует РИА Новости Попову.
Она сообщила, что если нет противопоказаний, то людям следует прививаться от коронавируса тем препаратом, который доступен.
При этом Попова отметила, что торопиться с вакцинацией тем, кто переболел, не нужно.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.
Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.