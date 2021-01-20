МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Карачаево-Черкесии

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В горах Карачаево-Черкесии выше 2 тыс. метров с 20 по 22 января существует вероятность схода лавин. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС России.
МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Карачаево-Черкесии
  • РИА Новости

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин», — говорится в тексте.

Спасатели не рекомендуют выходить в горы в снегопад и непогоду, а также призывают до выхода ознакомиться с местами возможного схода снежных лавин в районе маршрута.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности возбудили после гибели мужчины под лавиной в Домбае в понедельник, 18 января.

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