В посёлке Домбай возобновлены поисково-спасательные работы
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Об этом сообщает Интерфакс.
«Работы возобновлены сегодня около 07:30. К поисковым работам привлечены более 200 человек и около 20 единиц техники. Поиск осложняют плохие погодные условия — сильный снег и ветер», — сказал сотрудник МЧС.
По его словам, в настоящее время в горах Карачаево-Черкесии сохраняется угроза схода снежных лавин.
Ранее стало известно, что установлено место нахождения ещё двух туристов, которые не выходили на связь после схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии.