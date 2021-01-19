В посёлке Домбай возобновлены поисково-спасательные работы

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Спасатели возобновили поисково-спасательные работы в посёлке Домбай, где в понедельник, 18 января, сошла лавина.
В посёлке Домбай возобновлены поисково-спасательные работы
  • © РИА Новости / Григорий Прусенко

Об этом сообщает Интерфакс.

«Работы возобновлены сегодня около 07:30. К поисковым работам привлечены более 200 человек и около 20 единиц техники. Поиск осложняют плохие погодные условия — сильный снег и ветер», — сказал сотрудник МЧС.

По его словам, в настоящее время в горах Карачаево-Черкесии сохраняется угроза схода снежных лавин.

Ранее стало известно, что установлено место нахождения ещё двух туристов, которые не выходили на связь после схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии.

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