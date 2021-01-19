Ещё двое туристов после схода лавины в КЧР найдены живыми

Установлено место нахождения еще двоих туристов, которые не выходили на связь после схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На телефон горячей линии поступила информация от родственников отдыхающих о том, что после схода снежной лавины они не могут связаться со своими близкими. Позже два человека были обнаружены в посёлке Домбай. Под лавину они не попали», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что найдены живыми ещё двое туристов.

Таким образом, к настоящему времени найдены живыми четверо отдыхающих, которые, предположительно, могли оказаться под лавиной в Домбае.

18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.

По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом. Тело одного погибшего извлекли из-под лавины.