Ещё двое туристов после схода лавины в КЧР найдены живыми

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Установлено место нахождения еще двоих туристов, которые не выходили на связь после схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии.
Ещё двое туристов после схода лавины в КЧР найдены живыми
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На телефон горячей линии поступила информация от родственников отдыхающих о том, что после схода снежной лавины они не могут связаться со своими близкими. Позже два человека были обнаружены в посёлке Домбай. Под лавину они не попали», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что найдены живыми ещё двое туристов.

Таким образом, к настоящему времени найдены живыми четверо отдыхающих, которые, предположительно, могли оказаться под лавиной в Домбае.

18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.

По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегомТело одного погибшего извлекли из-под лавины.

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