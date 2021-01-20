В «Справедливой России» заявили об объединении с двумя партиями

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов анонсировал скорое объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России».
В «Справедливой России» заявили об объединении с двумя партиями
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

«Дело в том, что после длительных переговоров, которые я вёл с разными партиями на протяжении двух лет, принято решение о том, что в ближайшем будущем произойдёт объединение трёх политических партий... — это «Справедливая Россия», «Патриоты России» и партия Захара Прилепина «За правду», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что объединённая партия получит название «Справедливая Россия — за правду».

Миронов отметил, что все партии имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей.

1 февраля 2020 года стало известно, что писатель Захар Прилепин создал новую партию «За правду».

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