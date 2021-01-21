В Госдуме предложили увеличить срок скидки на штрафы за нарушение ПДД

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить с 20 до 40 дней срок, в течение которого нарушитель ПДД может оплатить штраф со скидкой 50%. Копия письма на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что появление возможности оплатить половину суммы штрафа, с одной стороны, повысило собираемость штрафов, с другой — предоставило гражданам шанс сэкономить личные средства.

Однако в сложных экономических условиях, вызванных пандемией, не всегда получается оперативно оплатить штраф в течение 20 дней. При том что в этот срок входит и время, необходимое на доставку гражданину копии постановления почтовым отправлением.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП Российской Федерации в части увеличения срока, в который гражданин может произвести оплату административного штрафа за нарушение правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, с 20 до 40 дней с даты вынесения постановления», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в 2021 году в России появится база данных злостных нарушителей ПДД.