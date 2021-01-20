Мантуров заявил, что в регионы к июню поставят около 70 млн доз вакцины

Российские регионы до июня получат около 70 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Отмечается, что министерство совместно с фармкомпаниями сформировало прогнозный план производства вакцины до июля текущего года.

«Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения, это под 70 млн доз должно быть поставлено в регионы. Это до июня месяца», — сказал Мантуров в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам министра, до июня 2021 года прививку от коронавируса должны получить 68 млн россиян.

Ранее депутат Государственной думы, кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с Newinform рассказал, кому нужно вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь.