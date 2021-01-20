На Чукотке продлили ограничительные меры по коронавирусу до 3 февраля

Короткая ссылка
Власти Чукотки приняли решение продлить до 3 февраля ограничительные меры по коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.
На Чукотке продлили ограничительные меры по коронавирусу до 3 февраля
  • globallookpress.com

«В Чукотском автономном округе продлены ограничительные меры в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Они будут действовать до 3 февраля 2021 года включительно», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «соответствующее постановление подписал губернатор Роман Копин».

Согласно данным на 19 января, в России в течение суток у 21 734 человек выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Всего за время эпидемии в стране зафиксировано 3 612 800 случаев заболевания. 

Доктор медицинских наук инфекционист-вирусолог Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить