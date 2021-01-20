На Чукотке продлили ограничительные меры по коронавирусу до 3 февраля

Власти Чукотки приняли решение продлить до 3 февраля ограничительные меры по коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В Чукотском автономном округе продлены ограничительные меры в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Они будут действовать до 3 февраля 2021 года включительно», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «соответствующее постановление подписал губернатор Роман Копин».

Согласно данным на 19 января, в России в течение суток у 21 734 человек выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Всего за время эпидемии в стране зафиксировано 3 612 800 случаев заболевания.

Доктор медицинских наук инфекционист-вирусолог Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.