Представлен документальный фильм, посвящённый конкурсу «Моя страна — моя Россия»

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В Российской академии образования представили документальный фильм, посвящённый конкурсу «Моя страна — моя Россия».
Представлен документальный фильм, посвящённый конкурсу «Моя страна — моя Россия»
  • © moyastrana.ru

Об этом сообщают «Дни.ру».

Презентация прошла онлайн и офлайн. Участниками стали герои ленты, эксперты, члены ассоциации выпускников конкурса.

Как заявил президент РАО Юрий Зинченко, конкурс стал площадкой, где фундаментальные знания могут дойти до каждого человека, школы, а также пополнить арсенал педагогов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что продлена заявочная кампания на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

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