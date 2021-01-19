Представлен документальный фильм, посвящённый конкурсу «Моя страна — моя Россия»
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Презентация прошла онлайн и офлайн. Участниками стали герои ленты, эксперты, члены ассоциации выпускников конкурса.
Как заявил президент РАО Юрий Зинченко, конкурс стал площадкой, где фундаментальные знания могут дойти до каждого человека, школы, а также пополнить арсенал педагогов.
Ранее «Взгляд» сообщал, что продлена заявочная кампания на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».