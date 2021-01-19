Представлен документальный фильм, посвящённый конкурсу «Моя страна — моя Россия»

В Российской академии образования представили документальный фильм, посвящённый конкурсу «Моя страна — моя Россия».

Об этом сообщают «Дни.ру».

Презентация прошла онлайн и офлайн. Участниками стали герои ленты, эксперты, члены ассоциации выпускников конкурса.

Как заявил президент РАО Юрий Зинченко, конкурс стал площадкой, где фундаментальные знания могут дойти до каждого человека, школы, а также пополнить арсенал педагогов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что продлена заявочная кампания на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».