Продлена регистрация на конкурс «Мастера гостеприимства»

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Продлена заявочная кампания на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».
Продлена регистрация на конкурс «Мастера гостеприимства»
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Теперь заявку можно подать до 23:59 мск 31 января 2021 года. К этому же времени нужно выполнить первое задание — записать видеоприглашение в любимый уголок России.

«Большая часть заявочной кампании конкурса выпала на предпраздничные дни и новогодние праздники. К нам поступило много обращений с просьбой продлить срок подачи заявок, чтобы участники успели снять креативные видеоприглашения и заполнить все необходимые формы», — заявил руководитель направления по взаимодействию с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

По его словам, больше всего заявок поступило из Вологодской области, Москвы и Московской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан.

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