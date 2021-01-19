Результаты эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» представят в феврале

Результаты эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» будут известны в феврале. Об этом сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Ринат Максютов.

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