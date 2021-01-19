Результаты эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» представят в феврале
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«Результаты эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» будут озвучены в феврале. Эффективность вакцины складывается из её иммунологической эффективности и профилактической эффективности», — приводит РИА Новости слова Максютова.
Он пояснил, что иммунологическая эффективность основана на выработке специфических антител у привитых, а профилактическая — это защита привитых от заболевания.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказала, что иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%.