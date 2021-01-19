Результаты эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» представят в феврале

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Результаты эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» будут известны в феврале. Об этом сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Ринат Максютов.
Результаты эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» представят в феврале
  • © РИА Новости / Михаил Голенков

«Результаты эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» будут озвучены в феврале. Эффективность вакцины складывается из её иммунологической эффективности и профилактической эффективности», — приводит РИА Новости слова Максютова.

Он пояснил, что иммунологическая эффективность основана на выработке специфических антител у привитых, а профилактическая — это защита привитых от заболевания. 

Ранее в Роспотребнадзоре рассказала, что иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%.

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