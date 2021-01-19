Участники Гайдаровского форума обсудили развитие образования в пандемию

Участники Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии» обсудили развитие образования.

Об этом сообщает kp.ru.

Среди спикеров — федеральные министры, главы отечественных и иностранных вузов, топ-менеджеры крупных корпораций.

«Многие профессора с опаской переходили на онлайн, но у всех получилось, поэтому теперь мы можем пользоваться новыми возможностями преподавания», — заявила декан бизнес-школы NEOMA Дельфин Мансо.

Со своей стороны, глава Лондонской школы бизнеса Франсуа Ортело-Мане выразил уверенность, что после пандемии на долю дистанционного образования будет приходиться около 20% учебного процесса.

Программа включала более 100 мероприятий. Среди тем — экономическая политика, вызовы для здравоохранения и образования, проблематика рынка труда и внешнеэкономической деятельности, государственное управление и цифровизация, вопросы экологии, предпринимательство и региональное развитие.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.