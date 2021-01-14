Начал работу Гайдаровский форум

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На площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России начал работу Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии». Он проходит 14 и 15 января.
Начал работу Гайдаровский форум
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Из-за эпидемиологических ограничений форум проводится в гибридном формате.

Эксперты и спикеры примут участие в дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС. Наблюдать за ходом обсуждений можно онлайн. Предварительная регистрация для просмотра трансляции не потребуется.

«Мир, а вместе с ним и Россия, столкнулись с беспрецедентным вызовом. Прошёл год, это важная точка для осмысления накопленного опыта, для обсуждения путей дальнейшего развития», — заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Программа включает более 100 мероприятий. Среди тем — экономическая политика, вызовы для здравоохранения и образования, проблематика рынка труда и внешнеэкономической деятельности, государственное управление и цифровизация, вопросы экологии, предпринимательство и региональное развитие.

Соорганизаторы — РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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