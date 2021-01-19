Минпромторг предложил повысить утильсбор на автомобили в России

Министерство промышленности и торговли России предложило в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект министерства.

В проекте предлагается увеличить базовую ставку утильсбора для легковых автомобилей с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, а для грузовиков — со 150 тыс. до 187,5 тыс. рублей.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса», — заявили в ведомстве.

В мае 2020 года сообщалось, что правительство перенесло уплату утильсбора автоконцернами на декабрь 2020 года.