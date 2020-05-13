Кабмин перенёс уплату утильсбора автоконцернами на декабрь 2020 года

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Российское правительство перенесло уплату утилизационного сбора крупнейшими автопроизводителями за I и II кварталы 2020 года на срок не позднее 1 декабря текущего года.
Кабмин перенёс уплату утильсбора автоконцернами на декабрь 2020 года
  • РИА Новости

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 

«За I и II кварталы крупнейший производитель, осуществляющий производство колёсных транспортных средств и прицепов к ним согласно заключённому с Министерством промышленности и торговли России специальному инвестиционному контракту, а также его аффилированные лица, признанные крупнейшими производителями, осуществляют уплату утилизационного сбора не позднее 1 декабря 2020 года», — указано в документе.

В ноябре 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров отмечал, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили из-за индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.

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