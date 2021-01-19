Эксперт оценил качество бутилированной воды

Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар оценил качество бутилированной воды.

«Самая главная угроза, которую таит такая вода, — это угроза кошельку потребителя. Три четверти вод, которые сейчас на рынке — они представляют собой доочищенную воду неизвестного источника происхождения», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, даже самый дорогой бренд может использовать обычную водопроводную воду.

Как отметил эксперт, при покупке бутилированной воды человек надеется, что поправит здоровье, но на самом деле такая вода просто утоляет жажду.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что специалисты Роскачества проверили 206 торговых марок питьевой воды и выявили нарушения в 65 образцах.