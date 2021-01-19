Росгвардия предложила разрешить инкассаторам задерживать грабителей

Росгвардия выступила с предложением о наделении инкассаторов и охранников банков полномочиями задерживать грабителей для передачи их полиции.

Об этом заявил начальник управления госконтроля Росгвардии Антон Линёв в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Предложено законопроектом предоставить полномочия по задержанию охранниками и инкассаторами банковских учреждений лиц, пытающихся совершить противоправное посягательство в отношении объектов и охраняемых грузов», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что охранники и инкассаторы должны будут передавать задержанных сотрудникам полиции.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете разглашать личные данные силовиков.