Продажи в фитнес-индустрии снизились на 14% в новогодние праздники

Короткая ссылка
В новогодние праздники объём продаж услуг фитнес-клубов в России в денежном выражении снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Продажи в фитнес-индустрии снизились на 14% в новогодние праздники
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на службу аналитики «Платформы ОФД».

Средний чек покупки услуг составил 3588 рублей (-17%).

Среди популярных покупок — депозит на посещение фитнес-центра и клубные карты на год.

При этом объём продаж на спорттовары, позволяющие тренироваться самостоятельно, вырос в денежном выражении на 7%, а средний чек составил 3387 (+38%).

«Мы действительно пока не восстановились после локдауна и ещё долго будем восстанавливаться. Сейчас, в I квартале 2021 года, ситуация особенно сложная, поскольку именно на это время отодвинулись все финансовые нагрузки: аренда, кредиты», — заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва.

В 2020 году Киселёва в беседе с НСН оценила ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить