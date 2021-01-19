Продажи в фитнес-индустрии снизились на 14% в новогодние праздники

В новогодние праздники объём продаж услуг фитнес-клубов в России в денежном выражении снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на службу аналитики «Платформы ОФД».

Средний чек покупки услуг составил 3588 рублей (-17%).

Среди популярных покупок — депозит на посещение фитнес-центра и клубные карты на год.

При этом объём продаж на спорттовары, позволяющие тренироваться самостоятельно, вырос в денежном выражении на 7%, а средний чек составил 3387 (+38%).

«Мы действительно пока не восстановились после локдауна и ещё долго будем восстанавливаться. Сейчас, в I квартале 2021 года, ситуация особенно сложная, поскольку именно на это время отодвинулись все финансовые нагрузки: аренда, кредиты», — заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва.

В 2020 году Киселёва в беседе с НСН оценила ситуацию с COVID-19.