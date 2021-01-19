Рынок автомобилей с пробегом в России вырос на 1,7% в 2020 году

В 2020 году в России было реализовано 5,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 1,7% превышает показатель 2019-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По оценке экспертов, рыночный рост по итогам года во многом был обеспечен за счёт декабрьского результата, когда россияне купили 537 тыс. подержанных машин (+16,6% по отношению к показателю, полученному годом ранее).

Наибольшей популярностью на вторичном рынке пользовались автомобили Lada. Продано почти 1,3 млн таких машин.

Далее следуют Toyota и Nissan.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.