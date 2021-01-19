В Подмосковье около 4 тысяч пожилых людей сделали прививки от COVID-19

В Московской области порядка 4 тыс. человек старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Около 4 тыс. жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививки от COVID-19. Вакцинация для пожилых людей стала возможной с конца прошлого года после успешно проведённых клинических исследований вакцины «Спутник V», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что прививку нельзя делать пожилым людям с обострениями хронических заболеваний, аллергией и ОРВИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе улучшается.